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Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Medipol Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Süper Lig'de 32. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Konya temsilcisine konuk olacak.

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