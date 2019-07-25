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Medipol Başakşehir'e Fransız forvet

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir'e Fransız forvet

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaşmaya varıldı. Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Enzo Crivelli Spor Toto Süper Lig

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