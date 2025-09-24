Medipol Üniversitesi yeni akademik yıla Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı

Üniversiteler yeni akademik yıla hazırlığını sürdürürken, bazı üniversitelerde 2025-2026 akademik yılı başladı. Bu üniversitelerden biri de İstanbul Medipol Üniversitesi oldu. Açılış dersini ise Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı.

'Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul' başlıklı dersinde Prof. Dr. Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed’in kişiliğini ve İstanbul’un kültürel mirasını derinlemesine ele alarak öğrencilere sadece tarih bilgisi değil, aynı zamanda kültürel sorumluluk bilinci de aşıladı. Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk’ün de katıldığı ve akademisyenler ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ders, yeni akademik yılın ilk ve en önemli etkinliklerinden biri oldu.

"FATİH SULTAN MEHMET COĞRAFYAYI DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Açılış konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu uzun tarihi olan milletin bir talihi de vardır; çok farklı coğrafyalarda hareket etmiştir. Bizim Ötüken Yaylası diye efsanevi olarak kullandığımız bir isim vardır. Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millettir. Fatih Sultan Mehmed, 17 seferle Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok sefere çıkan padişahıdır. Bu seferlerde karada olduğu kadar denizlerde de zafer kazanmıştır. Özellikle bugünkü Kuzey Ege Adaları’nı Osmanlı hâkimiyetine katmıştır. Böylece nehir kıyısından başka bir şey bilmeyen bir milleti denizci bir kavme dönüştürmüştür. Coğrafya kaderdir diyoruz; kaderiniz iyi değilse değiştirirsiniz. Fatih Sultan Mehmet coğrafyayı değiştirmiştir" dedi.

"FATİH, RÖNESANS’IN EN PARLAK HÜKÜMDAR TİPİDİR"

Konuşmasına Fatih Sultan Mehmed’in ilmi yönünü anlatarak devam eden Ortaylı, şunları söyledi:

"Fatih Sultan Mehmed’in tarih ve coğrafya değişimindeki rolü eşsizdir. Türk tarihi Fatih Sultan Mehmed’siz düşünülemez. Rönesans döneminde Doğu’da ve Batı’da görülen en parlak hükümdar tipidir. Batı ile kıyaslanamayacak kadar donanımlıdır. Astronomi bilir, matematik bilir; bu kayıtlarla sabittir. Coğrafyaya hâkimdir. Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilmektedir. Ancak modern Türk tarihçilerin bu konuya ilgisi sınırlı kalmıştır. Daha çok Bizanslı ya da Venedikli tarihçiler Fatih’in bu yönlerini kayda geçirmiştir. Oysa Fatih, bilim ve dil bilgisiyle çağının çok ötesinde bir hükümdardır"

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILI BİR EĞİTİM YILI DİLİYORUM"

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ortaylı, yeni akademik yılın başarılı geçmesi temennisinde bulundu: "Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum" diye sözlerini noktaladı.