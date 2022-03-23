Meg Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi? Meg Derinlerdeki Dehşet konusu nedir?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Meg Derinlerdeki Dehşet filminin senaryosu Dean Georgaris ve Jon Hoeber tarafından kaleme alındı. Çekimleri 2016'da Yeni Zelanda'da başlayan Meg Derinlerdeki Dehşet filmi 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde son buldu.
Jason Statham'ın hayat verdiği Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında yaşadığı korkunç olaydan sonra ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybeder. Görev esnasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine sebebiyet veren devasa köpekbalığına ise kimse inanmaz. Yıllar sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için yeniden göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır. Bu nedenşe operasyona katılmadan evvel bütün korkularıyla yüzleşmesi gerekir.
Jason Statham - Jonas Taylor
Masi Oka - Toshi
Li Bingbing - Suyin
Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"
Rainn Wilson - Jack Morris
Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides
Ruby Rose - Jaxx
Robert Taylor - Dr. Heller
Winston Chao - Dr. Minway Zhang
Jessica McNamee - Lori Taylor
Page Kennedy - DJ
Sophia Cai - Meiying
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