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Meg Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi? Meg Derinlerdeki Dehşet konusu nedir?

23.03.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meg Derinlerdeki Dehşet filminin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham yer alıyor. 2018 yapımı olan aksiyon, bilim kurgu filminin yönetmenliğini Jon Turteltaub üstlendi. Peki Meg Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi? Meg Derinlerdeki Dehşet konusu nedir? İşte merak edilenler...

Meg Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi? Meg Derinlerdeki Dehşet konusu nedir?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Meg Derinlerdeki Dehşet filminin senaryosu Dean Georgaris ve Jon Hoeber tarafından kaleme alındı. Çekimleri 2016'da Yeni Zelanda'da başlayan Meg Derinlerdeki Dehşet filmi 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde son buldu.

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU NEDİR?

Jason Statham'ın hayat verdiği Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında yaşadığı korkunç olaydan sonra ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybeder. Görev esnasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine sebebiyet veren devasa köpekbalığına ise kimse inanmaz. Yıllar sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için yeniden göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır. Bu nedenşe operasyona katılmadan evvel bütün korkularıyla yüzleşmesi gerekir.

DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

Jason Statham - Jonas Taylor
Masi Oka - Toshi
Li Bingbing - Suyin
Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"
Rainn Wilson - Jack Morris
Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides
Ruby Rose - Jaxx
Robert Taylor - Dr. Heller
Winston Chao - Dr. Minway Zhang
Jessica McNamee - Lori Taylor
Page Kennedy - DJ

Sophia Cai - Meiying


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