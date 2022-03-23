Meg Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi? Meg Derinlerdeki Dehşet konusu nedir?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Meg Derinlerdeki Dehşet filminin senaryosu Dean Georgaris ve Jon Hoeber tarafından kaleme alındı. Çekimleri 2016'da Yeni Zelanda'da başlayan Meg Derinlerdeki Dehşet filmi 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde son buldu.

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU NEDİR?

Jason Statham'ın hayat verdiği Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında yaşadığı korkunç olaydan sonra ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybeder. Görev esnasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine sebebiyet veren devasa köpekbalığına ise kimse inanmaz. Yıllar sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için yeniden göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır. Bu nedenşe operasyona katılmadan evvel bütün korkularıyla yüzleşmesi gerekir.

DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

Jason Statham - Jonas Taylor

Masi Oka - Toshi

Li Bingbing - Suyin

Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"

Rainn Wilson - Jack Morris

Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides

Ruby Rose - Jaxx

Robert Taylor - Dr. Heller

Winston Chao - Dr. Minway Zhang

Jessica McNamee - Lori Taylor

Page Kennedy - DJ

Sophia Cai - Meiying



