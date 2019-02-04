Dünyanın dört bir yanında onbinlerce otel her gün milyonlarca müşterisine en iyi hizmeti verebilmek için elinden geleni yapıyor. Kalitesi ve hizmeti yıldızlarla değerlendirilen otellerden bazıları var ki, ne hizmet yelpazesine ne de sunduğu ayrıcalıklara ulaşmak pek mümkün değildir. Göz kamaştıran iç mimari, akıl almaz hizmet seçenekleri, evlerimizden kat kat büyük suit odalar, gurme lezzetlerden oluşan yemek menüsü ve daha fazlası... İşte dünyanın en lüks otelleri...

Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri

Atlantis Palm Adası, Bahamalar 141 dönümlük devasa bir araziye yayılmış olan Atlantis Palm Adası’nın içinde 11 havuz, 5 plaj ve kendisi gibi devasa bir su parkı yer alıyor. Epik bir okyanus manzarasına sahip olan balkonlarında şimdiye kadar dünyanın sayılı zenginlerine ev sahipliği yapmış olan bu otelde 12 farklı restoran ve 19 farklı tarzda bar bulunmaktadır.

Burj Al Arab, Dubai Arap Kalesi anlamına gelen Burj Al Arab, kendine ait bir ada üzerine inşa edilmiştir. Deniz manzaralı ultra lüks dairelerin olduğu otelde 9 özel restoran ve eksiksiz hizmet veren bir spa merkezi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki Sky View Bar, ikindi çayı ve kokteyller için idealdir.

Claridge's, London Londra’nın havalı bölgesi Mayfair’in kalbindeki otel, onlarca yıldır ünlü konuklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Hollywood yıldızlarının uğrak mekanlarından olan otelin bazı suitlerinin geceliği 7 bin sterline kadar çıkmakta.

Dorado Beach, Puerto Rico Ritz-Carlton imzalı Dorado Beach, misafirleri için birbirinden keyifli maceralarla dolu. En standart odasının bile mükemmel bir okyanus manzarasına sahip olduğu otelin bazı odalarının kendilerine özel yüzme havuzları bulunmakta.

Emirates Palace, Abu Dhabi Aşırılıklar ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’deki bu görkemli yapıda kalanlara her ihtiyaçlarını karşılamaları için 24 saat hazırda bekletilen uşak hizmeti mevcut. Kendine ait doğal bir koyu olan otelin aynı zamanda misafirlerin birbirilerini neredeyse görmelerini bile gerektirmeyecek etkileyici bir havuzu bulunmaktadır.

Palazzo Versace, Australia Versace markasının tüm ihtişamını yansıtan Palazzo Versace’de ödüllü restoranlar, göz alıcı renklerde tasarlanan odalar ve kıskanılası manzara misafirlerini bekliyor.

Plaza Hotel, New York Meşhu Central Park’la komşu olan Plaza Hotel, görkemli yatak odaları ve 24 ayar altın kaplamalı özel Sherle Wagner armatürleri ile nam salmıştır. Oteldeli özel suitler, kral ve kraliçe dairelerinin büyüklüğü bin metrekareden fazladır.

The Boulders, Arizona Zengin simalar için mükemmel bir golf alanına sahip olan The Boulders (Kayalar), inanılmaz güzellikteki villa suitlere ev sahipliği yapmaktadır. Dünya standartlarının üzerine çıkmak için çabalayan otelde lüks spa merkezinden olimpik havuza, tenis kortlarından mükemmel restoranlara her şey var.

The Ritz, London Klas çizgisini yıllardır bozmayan The Ritz, geleneksel hatları seven zengin müşteriler için adeta bir mabed gibidir. Kraliyet sarayındaymışsınız hissiyatını yaşatan odaları, İngiliz zerafetine sahip iç mekanlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir.