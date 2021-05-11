Megan Barton Hanson yatak odasından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını büyüledi

İngiltere’nin çok seyredilen reality şovlarından Love Island (Aşk Adası) ile şöhreti yakalayan Megan Barton Hanson, son günlerde hem yaptığı işlerle hem de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündemden düşmüyor.

2 milyona yakın takipçisi bulunan Megan Barton Hanson, gri iç çamaşırlarıyla yatak odasından verdiği pozla hayranlarını büyüledi.

26 yaşındaki sarışın güzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla OnlyFans hesabında yaptığı indirimi duyurdu. Megan Barton Hanson, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada OnlyFans hesabından ayda ortalama 800 bin sterlin kazandığını açıklamıştı.

