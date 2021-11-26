Megan Barton Hanson yine çok iddialı! Üstü ayrı altı ayrı cesur

Megan Barton Hanson, İngiliz televizyonlarında katıldığı reality şovlarla adını duyurmayı başardı. Eskiden striptizci olan şimdilerde ise iç çamaşırından cinsel ilişki oyuncaklarına kadar pek çok şeyi kendi tasarladığı bir markası olan Hanson, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı başarıyor.

Hanson, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İngiliz yıldız son olarak iddialı takımıyla dikkat çekti.

Megan Barton-Hanson, kısa bir üst ve onunla uyumlu mini etekle kıvrımlarını gözler önüne serdi. Yanlarından dekolteleri olan eteğiyle beğeni toplayan ünlü isim geçtiğimiz günlerde canlı yayında kalça botoksu yaptırmıştı.

