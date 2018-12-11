TREND

Megan Fox sırrını neden açıklamıyor?

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 11.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Megan Fox, ünlü isimlerin başlarına gelen taciz olaylarını açıkladıları #MeToo hareketine karşı neden mesafeli durduğunu açıkladı.

Megan Fox sırrını neden açıklamıyor?

Hollywood'daki taciz olaylarının üzerini kapatmamak için ortaya çıkan #MeToo hareketi ile pekçok olay kamuotyuna yansıdı. Güzel yıldız Megan Fox, yıllar önce bu tarz olaylar yaşadığını söylemiş ancak konun detaylarını açıklamamıştı. Amerikan basını konuyla ilgili her defasında Megan Fox’a yaşadığı taciz olayını sormuş ancak bir yanıt alamamıştı. 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Fox, New York Times için hazırladığı bir makalede, neden bu konuya mesafeli davrandığını açıkladı.

mf2-e1489514770722

Transformers ve Teenage Mutant Ninja Turtles gibi sevilen serilerde boy gösteren güzel yıldız, yazdığı makalesinde #MeToo hareketini desteklediğini ancak başına geçen “birkaç olayı” halka açık olarak paylaşmayacağının bir kez daha vurgulamış. Hollywood’un geçmişte kadınlara nasıl davrandığını herkesin bildiğini ve bununla ilgili yıllardır mücadele ettiğini anlatan Megan Fox, “o dönem başıma gelenleri anlatsaydım zaman içerisinde muhtemelen sözlerim çarpıtılarak bana karşı kullanılırdı.” dedi.

Diğer ünlüler gibi #MeToo hareketine anlattıkları hikayeler üzerinden ön plana çıkan bazı isimler gibi olmak istemediğini söyleyen Megan Fox, geçmişte aldığı tepkiler yüzünden daha fazla konuşmak istemediğini belirtti. “Zamanında bana da kötü şeyler yaşattılar ama birisini cezalandırmak şu an benim işim değil.” diyen Megan Fox, “birçok kişinin kariyeri bu taciz olayları yüzünden...” sona erdi dedi.

meganfoxx

2009 yılında Jimmy Kimmel ile yaptığı bir röportajda konuşan Megan Fox, Transformers serisinin yapımcı ve yönetmeni Michael Bay ile bazı “hoş olmayan” durumlar yaşadığını anlatmıştı.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Ödül töreni için kesenin ağzını açmış! İşte kıyafetinin fiyatıÖdül töreni için kesenin ağzını açmış! İşte kıyafetinin fiyatı
Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Megan Fox MeToo

En Çok Okunan Trend Haberler

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

'Sarı yelekliler' porno sitelerinde zirveye oturdu

'Sarı yelekliler' porno sitelerinde zirveye oturdu

Ünlülerin hocası Memişoğlu'nun 'Cin' diye yayınladığı videodaki canlı öyle bir şey çıktı ki!

Ünlülerin hocası Memişoğlu'nun 'Cin' diye yayınladığı videodaki canlı öyle bir şey çıktı ki!

İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta kumarda harcadı

İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta kumarda harcadı

İlginizi Çekebilir

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise ödül töreni için kesenin ağzını açmış!

Ödül töreni için kesenin ağzını açmış! İşte kıyafetinin fiyatı

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Sports Illustrated için kamera karşısındaydı

Sports Illustrated için kamera karşısındaydı

Alexis Ren neredeyse çırılçıplak

Alexis Ren neredeyse çırılçıplak

Magazincileri görünce çarşafa dolandı!

Magazincileri görünce çarşafa dolandı!

Tamara Ecclestone soyunmak istiyor

Tamara Ecclestone soyunmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.