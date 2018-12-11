Megan Fox sırrını neden açıklamıyor?

Hollywood'daki taciz olaylarının üzerini kapatmamak için ortaya çıkan #MeToo hareketi ile pekçok olay kamuotyuna yansıdı. Güzel yıldız Megan Fox, yıllar önce bu tarz olaylar yaşadığını söylemiş ancak konun detaylarını açıklamamıştı. Amerikan basını konuyla ilgili her defasında Megan Fox’a yaşadığı taciz olayını sormuş ancak bir yanıt alamamıştı. 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Fox, New York Times için hazırladığı bir makalede, neden bu konuya mesafeli davrandığını açıkladı.

Transformers ve Teenage Mutant Ninja Turtles gibi sevilen serilerde boy gösteren güzel yıldız, yazdığı makalesinde #MeToo hareketini desteklediğini ancak başına geçen “birkaç olayı” halka açık olarak paylaşmayacağının bir kez daha vurgulamış. Hollywood’un geçmişte kadınlara nasıl davrandığını herkesin bildiğini ve bununla ilgili yıllardır mücadele ettiğini anlatan Megan Fox, “o dönem başıma gelenleri anlatsaydım zaman içerisinde muhtemelen sözlerim çarpıtılarak bana karşı kullanılırdı.” dedi.

Diğer ünlüler gibi #MeToo hareketine anlattıkları hikayeler üzerinden ön plana çıkan bazı isimler gibi olmak istemediğini söyleyen Megan Fox, geçmişte aldığı tepkiler yüzünden daha fazla konuşmak istemediğini belirtti. “Zamanında bana da kötü şeyler yaşattılar ama birisini cezalandırmak şu an benim işim değil.” diyen Megan Fox, “birçok kişinin kariyeri bu taciz olayları yüzünden...” sona erdi dedi.

2009 yılında Jimmy Kimmel ile yaptığı bir röportajda konuşan Megan Fox, Transformers serisinin yapımcı ve yönetmeni Michael Bay ile bazı “hoş olmayan” durumlar yaşadığını anlatmıştı.



