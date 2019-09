Megan Fox’tan itiraf: Görünmez olmak istiyordum

ABD doğumlü ünlü yıldız Megan Fox da psikolojik sorunlarıyla başa çıkmış biri olduğunu itiraf etti. Bir dönem yaşadığı yıkımdan bahseden Fox, “Hiçbir şey yapmak istemiyordum, tek istediğim görünmez olmaktı” dedi.

Entertainment Tonight’a konuşan 33 yaşındaki oyuncu 2009’da başrolünde oynadığı Jennifer’s Body (Kana Susadım) isimli yapımın onun için dönüm noktası olduğunu belirtti. Yer aldığı projelerde cinselliğinin kullanıldığını farkeden ünlü oyuncu, “Sadece filmlerde de değil, hayatımın her gününde, her anında cinselliğim ön plandaydı. Bunu farkettiğim an kırılma noktamdı” dedi. Yaşadığı baskının tahammül edilemez olduğunu belirten Fox, “Tamamen görünmez olmak istiyordum. Fotoğrafımın çekilmesini, kırmızı halıda yürümeyi ya da insan içine çıkmayı dahi istemiyordum. Birinin bana bağırması veya dalga geçmesi düşüncesi beni çok korkutuyordu. O günden itibaren çok karanlık bir döneme girdim” dedi.

Röportajında kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize karşı ortaya çıkan #MeToo hareketi üzerine de konuşan Megan Fox, “#MeToo hareketinden önce, ‘hey ben de böyle şeyler yaşıyorum ve bu normal değil’ dedim. Fakat karşımdaki herkesin ‘boşver, sen hakettin’ tepkilerini aldım. Sebebi ise sadece nasıl giyindiğim ve nasıl göründüğümdü.”