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  4. Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly'un yeni evi! Kirası servet değerinde

Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly'un yeni evi! Kirası servet değerinde

13.06.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Megan Fox ve şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly, aylığı 30 bin dolara lüks bir ev kiraladı.

Evin havuzu, spa'sı ve basketbol sahası bulunuyor.

Yeni evleri servet değerinde! İçinde yok yok

Ünlü oyuncu Megan Fox ve şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly, aylığı 30 bin dolara lüks bir ev kiraladı.
Kısa bir süre önce nişanlandıkları söylentisi ortaya atılan çift, Los Angeles’ın Sherman Oaks bölgesinde beş yatak odalı ve beş banyolu bir malikaneye yerleşti.
Nisan ayında inşa edilen evde havuz, spa salonu, basketbol sahası ve şef mutfağı bulunuyor.
Daily Mail’e konuşa kaynaklar, çiftin, evin inşaatının tamamlanmasının ardından mayıs ayında eve taşındıklarını bildirdi.
Megan Fox ve rap şarkıcısı sevgilisi, evin rezidans şeklindeki esas bölümünde yaşıyor. Mülk bir de ayrı bir bina şeklinde ‘ikinci aile evi’ni kapsıyor. Bu binanın kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor.
The Transformers oyuncusu ile şarkıcı Machine Gun Kelly’nin yeni evi yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde.
Çift, 2020 yılının başlarında Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanıştı. İlişkilerini Mayıs 2020’de duyurdular.
35 yaşındaki üç çocuk annesi Megan Fox ile 31 yaşındaki Machine Gun Kelly, birlikte ilk kırmızı halı geçişlerini 2021 Amerikan Müzik Ödülleri’nde yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
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