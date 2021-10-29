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Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor! ''Babalık çok yakıştı!''

29.10.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında baba olan Tarkan, kızı Liya ile verdiği pozlarla büyük beğeni topluyor. Megastar Tarkan, kızını yanından bir an olsun ayırmıyor.

Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor! ''Babalık çok yakıştı!''

2016 yılında dünyaevine girdiği Pınar Dilek ile mutlu bir beraberliği olan Tarkan, 3 sene önce baba olmuştu. Kızı Liya ile verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Megastar'a beğeni yağıyor. İşte Tarkan'ın baba-kız pozları:

Yakışıklılığı dillere destan Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Tarkan, kızı ve eşiyle paylaştığı pozlarla yürek ısıtıyor.

Yakışıklılığı dillere destan Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!

Instagram yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunan Megastar, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yakışıklılığı dillere destan Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!

Tarkan'ın sevgi dolu paylaşımlarına ''Allah mutluluğunuzu bozmasın'' ve ''Sana babalık çok yakıştı'' gibi yorumlar geliyor.

Yakışıklılığı dillere destan Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!

Yakışıklılığı dillere destan Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!


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