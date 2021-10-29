Megastar Tarkan'ın kızıyla pozlarına beğeni yağıyor! ''Babalık çok yakıştı!''

2016 yılında dünyaevine girdiği Pınar Dilek ile mutlu bir beraberliği olan Tarkan, 3 sene önce baba olmuştu. Kızı Liya ile verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Megastar'a beğeni yağıyor. İşte Tarkan'ın baba-kız pozları:

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Tarkan, kızı ve eşiyle paylaştığı pozlarla yürek ısıtıyor.

Instagram yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunan Megastar, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Tarkan'ın sevgi dolu paylaşımlarına ''Allah mutluluğunuzu bozmasın'' ve ''Sana babalık çok yakıştı'' gibi yorumlar geliyor.



