Meğer dünyanın en tehlikelisi 'o'ymuş! Bulaştığını zombiye çeviriyor

Larvanın vücuda etki etmesinin ardındansa örümceğin davranışları bir anda değişmeye başlıyor. Larvaların etkisiz hale getirdiği örümcek, kısa süre içinde ölüyor. Bakın örümcek öldükten sonra neler oluyor?

Örümcekleri zombiye dönüştüren arı!

British Colombia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre keşfedilen bir arı türü örümcekleri zehriyle zombiye dönüştürüyor. Uzmanlar bu yaban arısının piranalar, anakonda yılanları ve ateş karıncalarından daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Ekvador Amazonları'nda yaşadığı keşfedilen bir yaban arısının, yumurtalarını bıraktığı örümcekleri bir zombiye dönüştürdüğü ortaya çıktı.

British Colombia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Zatypota cinsi yaban arısının bıraktığı yumurtadan çıkan larva, örümceği içten içe yiyor.

Bu larvanın vücuduna etki etmesinin ardından örümceğin davranışları da bir anda değişmeye başlıyor.

Araştırmayla ilgilenen Samantha Straus'a göre örümceğin ölmesini sağlamasının ardından larva, örümceğin inşa ettiği kozada gelişimini tamamlayarak bir yaban arısına dönüşüyor.

Üniversitenin çalışmalarına göre larva, bu örümceğin aktivitelerini kontrol etmesini ve yok olmasını sağlıyor.