Meğer hamile maymunların da ebesi olabiliyormuş!

Anne olmak insanlarda olduğu gibi hayvanlar aleminde de zorlu bir süreç. Örneğin aslanlar yavrularını sürüden uzakta bir yerde doğurup onları korumak için 6 hafta boyunca gizliyor. En uzun hamilelik süresi ise fillerde! 95 hafta yani 2 yıl sürüyor. Buna bir de yavrunun ağırlığını eklerseniz anne filin hakkı net ödenmez. Maymunlarda, tıpkı insanlarda olduğu gibi ebe maymunlar olabiliyor, doğum sırasında anneye yardımcı oluyorlar. Su samurları yavruları uygun ayda doğsun diye hamileliklerini geciktirebiliyorlar ve daha neler neler...

İşte o ilginç bilgiler ve anne adayı olan o hayvanlar...

1. Mirket.

Mirketlerde gebelik süresi ortalama 70-77 gündür. Daha sonra doğan tüm yavrular klanın bir parçası olur ve herkes yakından ilgilenir.

2. Keçi.

İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlardır keçiler. Keçilerde gebelik süresi, ırka, yaşa, doğacak yavrunun cinsiyetine, doğum tipine ve hatta mevsime göre bile değişiklik gösterir. Ortalama 144-157 gündür, yani 5 aydır.

3. Jaguar.

Büyük kedilerde gebelik süreleri 90-110 gün arasında değişir, Jaguarlar için bu süre 90-95 gündür.