Meğer hamile maymunların da ebesi olabiliyormuş!

Anne olmak insanlarda olduğu gibi hayvanlar aleminde de zorlu bir süreç. Örneğin aslanlar yavrularını sürüden uzakta bir yerde doğurup onları korumak için 6 hafta boyunca gizliyor. En uzun hamilelik süresi ise fillerde! 95 hafta yani 2 yıl sürüyor. Buna bir de yavrunun ağırlığını eklerseniz anne filin hakkı net ödenmez. Maymunlarda, tıpkı insanlarda olduğu gibi ebe maymunlar olabiliyor, doğum sırasında anneye yardımcı oluyorlar. Su samurları yavruları uygun ayda doğsun diye hamileliklerini geciktirebiliyorlar ve daha neler neler...
İşte o ilginç bilgiler ve anne adayı olan o hayvanlar...
Mirketlerde gebelik süresi ortalama 70-77 gündür. Daha sonra doğan tüm yavrular klanın bir parçası olur ve herkes yakından ilgilenir.
İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlardır keçiler. Keçilerde gebelik süresi, ırka, yaşa, doğacak yavrunun cinsiyetine, doğum tipine ve hatta mevsime göre bile değişiklik gösterir. Ortalama 144-157 gündür, yani 5 aydır.
Büyük kedilerde gebelik süreleri 90-110 gün arasında değişir, Jaguarlar için bu süre 90-95 gündür.
Aslanlarda gebelik süresi 105-110 gündür. Anne aslan doğum yapmak için sürüden uzaklaşır ve onları korumak için yavrularını 6 hafta boyunca sürünün geri kalanından gizler.
Dağ sıçanlarında gebelik süresi 1 aydır.
Nesli tehlikede olan hayvanlar arasında yer alan bu tropikal iklim fokunun hamilelik süresi 11-12 ay arasındadır. Doğumdan sonra 5-6 hafta boyunca yavrularını yanlarından ayırmazlar.
İneklerde gebelik süresi 275-285 gün arasında değişir.
Bu asil hayvanların gebelik süresi 330-350 gün.
Kaplanların gebelik süreleri 155-160 gündür.
Sincapların gebelik süreleri çok kısadır, 28-40 gün arasında değişir.
İlginç saç kesimi ile dikkat çeken Makak maymunu Endonezya’ya özgü bir maymun türüdür. Maymunlarda hamilelik süreleri 180-270 gün arasında değişiklik gösterir.
Zebralarda gebelik süresi 345-350 gündür.
Bu sevimli hayvanların gebelik süresi 60-65 gündür.
Köpeklerde gebelik süresi 60-70 gün arasında değişir.
Fillerde gebelik süresi 600-660 gün arasında değişir. Bu büyük ağırlığı 2 yıl boyunca taşır filler. Yavruları konusunda da çok hassastırlar, o kadar süre taşıyınca çok normal.
Bu tatlı hayvanlarda gebelik 65 gün sürüyor.
Bu uzun hayvanların gebelik süreleri de uzun, 430-440 gün sürüyor. Yavru doğum anında yüksekten düşse de zarar görmüyor ve 20 dakika içinde ayağa kalkıp yürümeye başlıyor.
Bu çiftlik hayvanının gebelik süresi 147-154 gün.
Nispeten uzun bir gebelik süresine sahip bir başka hayvan da su aygırı, yavrularını 230-250 gün taşıyorlar.
Denizatları, hayvanlar alemindeki erkeğin hamile kaldığı tek aile olarak ünlenmiştir. Bir başka şey ise erkek denizatları embriyolarını kuluçka keselerinde 24 saatlik gebelik periyotları halinde koruyor ve besliyor.
İlgili bir anne olan gorillerde hamilelik süresi 250-260 gün.
Eşeklerde gebelik süresi 345-370 gün.
Kediler yavrularını 2 ay boyunca karınlarında taşıyor.
Orangutanlarda gebelik süresi 8-9 ay ve doğumdan sonra yavrularına 7 yıla kadar göz kulak oluyorlar.
Nesillerini sürdürebilmeleri için çiftleşmeleri konusunda üzerine bir hayli düştüğümüz pandalarda gebelik süresi 95-160 gün. Ancak çiftleşme konusuna pek sıcak bakmıyorlar ve bazen yavrularını reddedebiliyorlar.
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum