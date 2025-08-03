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Meğer kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık mücadelesinde Lazio ile 2-2 berabere kalırken Sarı-Kırmızılılar'da bu maçın kadrosuna alınmayan bir isim için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Meğer kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda
Berker İşleyen

Galatasaray, Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibi ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESPANYOL'DA OYNAMAK İSTİYOR

Meğer kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray da Lazio maçı sonrası veda 1

İtalyan ekibine karşı oynanan mücadelenin açıklanan kadrosunda bazı isimlerin yer almaması dikkat çekerken bunlardan biri de Berkan Kutlu olmuştu. Edinilen bilgiye göre Berkan Kutlu'nun Espanyol'da oynamak istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosuna alınmadı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Meğer kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray da Lazio maçı sonrası veda 2

AS'ın haberine göre, Espanyol, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Teklifte, bir sonraki satıştan %20 pay hakkı da yer alıyor.

GALATASARAY 4 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Meğer kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray da Lazio maçı sonrası veda 3

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya transfer etmişti. Berkan, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin son yılına girdi.

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