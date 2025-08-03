Meğer kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Galatasaray, Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibi ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESPANYOL'DA OYNAMAK İSTİYOR

İtalyan ekibine karşı oynanan mücadelenin açıklanan kadrosunda bazı isimlerin yer almaması dikkat çekerken bunlardan biri de Berkan Kutlu olmuştu. Edinilen bilgiye göre Berkan Kutlu'nun Espanyol'da oynamak istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosuna alınmadı.

TEKLİF BELLİ OLDU

AS'ın haberine göre, Espanyol, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Teklifte, bir sonraki satıştan %20 pay hakkı da yer alıyor.

GALATASARAY 4 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya transfer etmişti. Berkan, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin son yılına girdi.