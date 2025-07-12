SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Meğer plan bambaşkaymış! Napoli'nin Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklifleri sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Napoli Başkanı De Laurentiis'in, Galatasaray'ın tüm ısrarlarına rağmen bir türlü ikna olmaması dünya spor kamuoyunda da gündem olurken, Napoli cephesinin Galatasaray'ın Osimhen tekliflerini reddetmesinin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Meğer plan bambaşkaymış! Napoli'nin Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklifleri sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!
Berker İşleyen

Napoli ile Osimhen konusunda kıran kırana bir mücadele içerisinde olan Galatasaray'ın yaptığı tüm teklifler neredeyse reddedilirken yapılan son teklif sonrası beklemeye geçildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen transferinin kilit isminden Okan Buruk'a beklenmedik telefon! Osimhen transferinin kilit isminden Okan Buruk'a beklenmedik telefon!
Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

AMAÇ ERTELEMEK

Meğer plan bambaşkaymış! Napoli nin Galatasaray ın Osimhen e yaptığı teklifleri sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı! 1

İtalyan ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı teklifleri reddetme sebebi ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen için başka kulüplerin de devreye girebileceğini düşünüyor. Daha yüksek bonservis bedeli veya peşin ödemesi daha fazla olan bir teklif bekleyen İtalyan ekibi, Galatasaray'ın transfer girişimini mümkün olduğunca ertelemeye çalışıyor.

SON TEKLİF

Meğer plan bambaşkaymış! Napoli nin Galatasaray ın Osimhen e yaptığı teklifleri sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı! 2

Galatasaray'ın Osimhen için sunduğu son teklif, 40 milyon Euro peşin ve kalan 35 milyon Euro'nun iki taksitle ödenmesi şeklindeydi. Napoli'den henüz bir cevap alınmadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyorTrabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyor
Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray napoli Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Erdoğan: "Türkiye yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır"

Erdoğan: "Türkiye yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır"

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik görevinden istifa etti!

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik görevinden istifa etti!

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Yıldız isim yönetim ile görüştü: Ayrılmak istiyorum!

Yıldız isim yönetim ile görüştü: Ayrılmak istiyorum!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.