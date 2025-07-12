Meğer plan bambaşkaymış! Napoli'nin Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklifleri sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Napoli ile Osimhen konusunda kıran kırana bir mücadele içerisinde olan Galatasaray'ın yaptığı tüm teklifler neredeyse reddedilirken yapılan son teklif sonrası beklemeye geçildi.

AMAÇ ERTELEMEK

İtalyan ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı teklifleri reddetme sebebi ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen için başka kulüplerin de devreye girebileceğini düşünüyor. Daha yüksek bonservis bedeli veya peşin ödemesi daha fazla olan bir teklif bekleyen İtalyan ekibi, Galatasaray'ın transfer girişimini mümkün olduğunca ertelemeye çalışıyor.

SON TEKLİF

Galatasaray'ın Osimhen için sunduğu son teklif, 40 milyon Euro peşin ve kalan 35 milyon Euro'nun iki taksitle ödenmesi şeklindeydi. Napoli'den henüz bir cevap alınmadı.