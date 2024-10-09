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  4. Meğer TFF zarardaymış! İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye veriyor...

Meğer TFF zarardaymış! İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye veriyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 10:55
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevi devraldığı eski başkan Mehmet Büyükekşi ve ekibinden bazı kişileri mahkemeye verme kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Meğer TFF zarardaymış! İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye veriyor...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçilmesinin ardından ilk iş olarak finans ekibiyle yollarını ayırmış, yeni kurduğu finans ekibine mali durumu incelemesi talimatını vermişti

TFF ZARARDAYMIŞ!

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Yapılan incelemelerin ardından, Mehmet Büyükekşi döneminde ifade ve ibra edildiği üzere TFF'nin 5 milyon TL karda değil 763 milyon TL zararda olduğu ortaya çıktı.

EVRAKTA SAHTECİLİK

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Spor Gecesi Digital'den Gökhan Dinç'in haberinde; yapılan sponsorluklardan ödeme gelmediği, 2023'te alınan ücretlerin 2024'te alınmış gibi gösterildiği belirtildi.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ MAHKEMEYE VERECEK

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Hacıosmanoğlu ve ekibi, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve bu finansal tabloda sorumluluğu olanlar üzerine bir dosya hazırlamaya başladı.

'Görevi kötüye kullanma' ve 'genel kurulu mali anlamda yanlış bilgilendirmek' suçlamalarıyla Büyükekşi ve profeyonelleri Savcılık'a temsil edecek.

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