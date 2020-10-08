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Meghan köprüleri yaktı! Bir daha asla Kraliyet'e dönmeyecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bir kraliyet uzmanı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesine dönmek isteyeceğine neden inanmadığını açıkladı. California, Santa Barbara'da oğulları Archie ile yaşayan çift, Penny Junor'a göre "onarılamayacak kadar önemli köprüleri yaktı."

Meghan köprüleri yaktı! Bir daha asla Kraliyet'e dönmeyecek

Kraliyet biyografi yazarı, Harry'nin kardeşi Prens William ile ilişkisini geliştirebileceğine inansa da, Meghan'ın o hayata geri dönmek istemeyeceğini söyledi.

Amerikalıları yaklaşan seçimlerde oy vermeye çağıran Meghan'ın, kraliyet ailesinde çalışırken dünyayı istediği şekilde değiştiremeyeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Penny, The Mirror'da "Son birkaç ayda Harry ve Meghan, onarılamayacak bazı önemli köprüleri yaktılar" diye yazdı.

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Penny, 'Şu anda, bu onları rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Ve Meghan'ın geri dönüş yolunu istediğini hiç göremiyorum. Çalışan bir üye olarak kısa büyüsünde keşfettiği şey, İngiliz kraliyet ailesinin siyasi olan birine yer olmadığıdır. Bu asırlık kurum, hayır işleri için benzersiz bir platform sağlıyor ancak dünyayı değiştirmek için bir sıçrama tahtası değil' diyor.

Yazar, Harry'nin ise bir gün Kraliyet'e geri dönmek isteyeceğini söylüyor.

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