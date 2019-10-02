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Meghan Markle, İngiliz gazetesini mahkemeye verdi

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DÜNYA  | 02.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı özel bir mektubu yayımladığı gerekçesiyle İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden Mail on Sunday’e dava açtı.

Meghan Markle, İngiliz gazetesini mahkemeye verdi

Prens Harry de bulvar gazetelerine tepki göstererek eşi Markle’ın durumunu annesi Lady Diana’ya benzetti.

Prens Harry, “Annemi kaybettim ve şimdi de eşimin de aynı güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum. En büyük korkum geçmişin kendini tekrar ediyor olması” ifadelerini kullandı.

BBC’nin haberine göre Düşes Markle’ın açtığı davayı avukatlık firması Schillings üstlendi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın resmi internet sitelerinde yayımlanan açıklamada, medyanın pervasızca tutumunun kendilerini harekete geçirmek zorunda bıraktığı belirtildi.

Prens Harry yaptığı açıklamada, “Eşim maalesef, sonuçlarını hiç düşünmeden kişileri hedef alan İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. Eşimin hamileliği ve yeni doğan oğlumuz hakkında tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden Daily Mail’in pazar baskısı olan Sunday Mail, 10 Şubat tarihli baskısında, Düşes Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı.

Gazete ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Meghan Markle Prens Harry mektup dava

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