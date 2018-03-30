Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm 2. fragmanı! Şeyh Akşemseddin, Sultan Mehmed'e yol gösteriyor

Kanal D'de başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçüköse, Ertan Saban, Altan Erkekli'nin paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yeni bölümünde, Sultan Mehmed Han İstanbul'un fethi için harekete geçiyor.

Konstantinos'un aşık olduğu şehri bırakmamak için her şeyi yapacağı ve bu aşkının onun gözünü kör edeceği de kesin bir vurgudur. Melike, Sultan Mehmed Han'ın etrafından olan Eleni'den hoşnut olmaz. Eleni'nin hangi amaçla sürekli yanında olduğunu merak etmektedir.

28 kere başarısız olan fetih denemelerinden, Sultan Mehmed Han çekinmez ve 29. fetih denemesinde başarıya ulaşma gayesi içerisindedir. Mehmed ve Delibaş için avlanma vaktidir.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 3 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!