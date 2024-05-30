Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal atak geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ruhsar, Kara Melek, Tövbeler Tövbesi, Ruhumun Aynası, İçerde, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal gece saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldı.

Şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde hayat verdiği Mara Hatun karakteri ile adından söz ettiren ünlü isim FMF atağı geçirdi. Ünlü oyuncu sosyal medyada hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Ünsal; 'Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ayrıca; 'Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim' dedi.