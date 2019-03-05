MAGAZİN

Mehmet Akif Alakurt'tan Bircan Bali'ye 'kezban' benzetmesi! Çılgına döndü...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir gönderiyle kadınları aşağılayan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, ünlü sunucu Bircan Bali'ye 'kezban' deyince ortalık karıştı. Bali, bugünkü programında Alakurt'a sert sözlerle yüklendi.

Sıla ve Adanalı dizisiyle tanınan eski dizi oyuncusu Mehmet Akif Alakurt'un sosyal medya hesabından kadınları hedef alan paylaşımınun yankıları sürüyor.

Alakurt geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağılayan bir paylaşımda bulunarak büyük tepki çekmişti.

Bu paylaşımın yankıları sürerken eski oyuncu bu kez de "Söylemezsem Olmaz" programının sunucularından Bircan Bali'yi hedef alan bir paylaşım yaptı.

"SANA GEREKLİ CEVABI TÜRK KADINI VERECEKTİR"

Bircan Bali'nin Alakurt'a yanıtı sert oldu.Bali, "Ben bu zihniyetteki bir adamla yan yana gelmem. Bazen burada çok cahil, kültürsüz, iki lafı bir araya getirmeyen insanların haberlerini yapıyoruz. Ben burada kendi kültür seviyemdeki insanlarla muhatap olmak istiyorum. " diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Sana gerekli cevabı Türk kadını verecektir. Seni Allah'a ve kadınlara havale ediyorum...

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bircan bali söylemezsem olmaz ece erken

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