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Popstar Aydan Mehmet Akif Alakurt'u yerden yere vurdu! 'Ağzını burnunu kırmak lazım'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Aydan, bugün katıldığı canlı yayında Türk kadınlarına hakaret eden oyuncu Mehmet Akif Alakurt'a ateş püskürdü.

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Aydan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Aydan, oyuncuyu sözleriyle yerden yere vurarak dövülmesi gerektiğini söyledi.

"HADDİNİ BİL SEN KİMSİN?"

Popstar Aydan, Mehmet Akif Alakurt hakkında canlı yayında şunları söyledi: "Adını bile anmak istemiyorum haddini bil! Sen kimsin de böyle bir cümle kullanabiliyorsun. Sen Türk kadınının tarihi destanına bak. İnsanın milliyetçi duyguları kabarıyor burada. Mevzu sadece ilişki yaşanmış, kazık yemiş. Kazığın ağa babasını ye inşallah yemediysen de. Öyle böyle yeme yani. Hatta sen yemediysen onu sana atarlar canım benim. Hem de öyle güzel atarlar da çıkartamazlar yani. Bence oyunculuğa falan geri dönecek. Türk kadınına böyle bir cümle kullanabiliyorsa. Türk kadını dediğin şeyin içine Türki kadınları sokarım sen dünyanın hiçbir yerine gidemezsin. Seni bir yerde alırlar."

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"İHBAR EDİYORUM"

Alakurt'un gelen tepkiler üzerine annesi hakkında "Senin annen de bir Türk kadını diyenlere cevaben şunu söyleyeyim; Annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır" sözlerini duyan Aydan, çılgına dönerek sözlerine şöyle devam etti:"Bu bir ihbardır. İhbar ediyorum. Bence bunu savcılığında incelemesi lazım. Ayrıca psikolojik olarak da bunun incelenmesi lazım. Sen hasta mısın arkadaşım? Hastaysan git tedavi olur. Kim kimin arabasını nasıl kurşunluyor ya. Yaptığını sıvıyor.

"YAKIŞIKLILIĞINA KALIBINA TÜKÜREYİM"

17 senedir şu sektörün içindeyim magazinde birine laf edeyim şuraya geleyim gibi bir tarzım asla yoktur olamaz da. Bu adamın bunu yazdığı günden beri sinirden elim ayağım titriyor. Sen bu ülkede ekmek yedin. Sen o kadınlardan ekmek yedin. Sen şu an dünyanın neresinde bu kabadayılığı yapıp, eline bu telefonu alıp yazıyorsan o telefonunun parasını, şu an yaşadığın yerin parasını bu şartları sana sağlayanın yüzde 80'i Türk kadınıydı. Güya yakışıklı adamsın ya Türk kadını seni alkışladı. Seni yakışıklılığı da kalıbını da tüh yazıklar olsun. Allah seni nasıl biliyorsa ıslah etsin.

"SENİN AĞZINI BURNUNU KIRMAK LAZIM"

Sen benim anamı, kardeşimi, arkadaşımı, dostumu, tarih yazan kadınları nasıl bir kalemde böyle yazarsın. Problemin kimse git onunla hallet. Sana o kadar acıdım ki. Boksör Habib Müslümanlara laf ettiği için birini dövdü. Senin öyle ağzını burnunu kırmak lazım. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum."

Mehmet Akif Alakurt'tan Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!Mehmet Akif Alakurt'tan Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
aydan mıdır nedir asıl senin piskolojin bozuk adam doğru bir laf ediyor yarası olan gocunsun ekrana çıkacak bir gündem bulamadın bu adama sarıyorsun şu gülsen midir müge midir nedir ikisini hiç sevmiyorum yani reyting uğruna böylelerini çıkartıyorlar ekrana reyting olacak ya bu ikisi mezardan ölü bile çıkartırlar konuştukları şeyler konu olsa bari oturdukları ve saçmaladiklari yerden para kazanıyorlar
Bence bu adam bu kadın içinde bişeyler yazması lazım...
Çıktığınız kızlar varsa bir düşünün bakalım haksızmı?
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