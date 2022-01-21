Mehmet Akif Alakurt'tan kadın takipçisine şoke eden sözler! "Gerekirse cebine koyarız bir şeyler"

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanıp oyunculuğa geçiş yapan Mehmet Akif Alakurt daha sonra ise sektörden elini eteğin çekmişti. Sıla ve Adanalı dizisiyle tanınan oyuncu zaman zaman söylediği sözlerle tepki çeken zaman zaman da paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Türk kadınına da hakaret etmesiyle de bir dönem tepki çeken eski oyuncu yine şoke eden bir harekette bulundu. Mehmet Akif Alakurt bir kadın takipçisinden gelen mesaja sinirlenince takipçisini ifşa etti.

SERT İFADELER

Kendisine kaşar denildiğini iddia eden takipçi Alakurt'a dava açacağını söyledi. Mehmet Akif Alakurt bu duruma sinirlendi ve "Kaşarın kelime anlamı bir peynir cinsidir unutma avukatına da ilet" dedi.

Mehmet Akif Alakurt hızını alamayınca "Klasik bir yurdum tadını göz parada diyelim. Gerekirse cebine koyarız bir şeyler" diyerek tepki çekti.





