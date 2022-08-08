Mehmet Ali Çelebi haberini duyan Şahan Gökbakar isyan etti! "E bu dolandırıcılık"

CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan ve Memleket Partisi'nden de istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Çelebi "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı" paylaşımı yaptı.

"KURALI KAİDESİ OLMALI"

Mehmet Ali Çelebi hakkındaki iddialar sürerken komedyen Şahan Gökbakar da bir paylaşım yaptı. Bu ve benzeri durumları eleştiren Gökbakar şunları yazdı:

"İnsanları yalan söyleyerek kandırmak, sahtekarlık dolandırıcılık yapmak her meslek grubunda suçtur. Ama nedense siyaset de suç olmuyor. Mesela adam B partisinde, A partisine saydırıyor. Oy veriyorsun, seçiliyor. Sonra sövdüğü A partisine geçip, övgüler diziyor. E bu dolandırıcılık. Bu işleri yapan siyasetçilerin, siyasetten men edilmesi lazım. Siyaset yapanlar ülkeyi yönetiyor. Önemli bir meslek yani. Kuralı kaidesi, etik anlayışı vs neden yok? Bu siyaset şekli medeni hiçbir ülkede yapılamaz. Biz de gelenek halinde..."

