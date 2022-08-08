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Mehmet Ali Çelebi haberini duyan Şahan Gökbakar isyan etti! "E bu dolandırıcılık"

08.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKP’ye katılacağı iddia edilen eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi son olarak "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" dedi. Mehmet Ali Çelebi gündemde konuşulurken Şahan Gökbakar ise isim vermeden isyan etti. İşte Şahan Gökbakar'ın çok konuşulan o paylaşımı...

Mehmet Ali Çelebi haberini duyan Şahan Gökbakar isyan etti! "E bu dolandırıcılık"

CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan ve Memleket Partisi'nden de istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Çelebi "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı" paylaşımı yaptı.

"KURALI KAİDESİ OLMALI"

Mehmet Ali Çelebi hakkındaki iddialar sürerken komedyen Şahan Gökbakar da bir paylaşım yaptı. Bu ve benzeri durumları eleştiren Gökbakar şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"İnsanları yalan söyleyerek kandırmak, sahtekarlık dolandırıcılık yapmak her meslek grubunda suçtur. Ama nedense siyaset de suç olmuyor. Mesela adam B partisinde, A partisine saydırıyor. Oy veriyorsun, seçiliyor. Sonra sövdüğü A partisine geçip, övgüler diziyor. E bu dolandırıcılık. Bu işleri yapan siyasetçilerin, siyasetten men edilmesi lazım. Siyaset yapanlar ülkeyi yönetiyor. Önemli bir meslek yani. Kuralı kaidesi, etik anlayışı vs neden yok? Bu siyaset şekli medeni hiçbir ülkede yapılamaz. Biz de gelenek halinde..."

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Şahan Gökbakar
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