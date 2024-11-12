Mehmet Ali Erbil ifadesinde açık açık anlattı! "20-25 bin euro teklif..."

Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği kararında, yaşı ve sağlık sorunlarının bulunması, mevcut delillerin kaybolma ve karartılma şüphesinin olmaması gerekçeleriyle Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı.

Hakimlik, Erbil hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Savcılıktaki ifadesinde Erbil, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını söyledi.

Kendisine yapılan teklifi de açıklayan Erbil, bu kişinin yayın yapma karşılığında 20-25 bin euro teklif ettiğini iddia etti.

"İZNİM OLMADAN REKLAMIMI YAPIP..."

Mehmet Ali Erbil, bu kişiyle önceye dayalı tanışıklıkları olmadığını, tanışmalarına vesile olan ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini, videolarda yer alması karşılığında maddi gelir elde etmediğini söyledi.

Erbil'in sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım" ifadelerini kullandı.

"MADDİ MANEVİ ÇIKARIMIZ YOKTUR"

Son olarak Erbil ifadesinde, 'Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim' dedi.