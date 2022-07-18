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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den çok konuşulacak mini şortlu paylaşım! Fit paylaşıma beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den çok konuşulacak mini şortlu paylaşım! Fit paylaşıma beğeni yağdı

18.07.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz günlerde paylaştığı sırtı açık pozuyla olay olmuştu. Ünlü isim, bu defa mini şortu siyah beyaz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den çok konuşulacak mini şortlu paylaşım! Fit paylaşıma beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ile konuşulmuş ve gittiği restorandan paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla olay olmuştu. Erbil, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'İN MİNİ ŞORTLU POZU OLAY OLDU!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde sırt dekolteli ve göğüs dekolteli tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Erbil'in deniz kenarında yaptığı paylaşımına annesi Nergis Kumbasar'dan da "Duru güzelim" yorumu gelmişti.

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TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü ismin kızı bu defa mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı. Erbil'in fit güzelliği dikkat çekerken, ünlü isim "Salut" notunu eklediği pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni yağdı.

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İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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