Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la romantik paylaşım! Öpücük pozunu paylaştılar

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Yiğit Poyraz’la uzun bir süredir aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmayı başarıyor.

Yarışma nedeniyle bir süre ayrı kalan ünlü çift, Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesiyle kavuştu.

Sosyal medya hesaplarından da sık sık aşk pozlarını paylaşan çift, romantik halleriyle dikkatleri üzerlerine çekiyor.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü çiften çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yanağına kondurduğu aşk dolu öpücüğü paylaştı. Erbil'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.





