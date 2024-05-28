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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la romantik paylaşım! Öpücük pozunu paylaştılar

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la romantik paylaşım! Öpücük pozunu paylaştılar

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 09:10
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Survivor yarışmasında yaptıkları ile çok konuşulan Yiğit Poyraz’la uzun bir süredir aşk yaşayan Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak sevgilisinin kendisini öptüğü pozu paylaşan Erbil, sosyal medyada çok konuşuldu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la romantik paylaşım! Öpücük pozunu paylaştılar

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Yiğit Poyraz’la uzun bir süredir aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmayı başarıyor.

yasminsonnn

Yarışma nedeniyle bir süre ayrı kalan ünlü çift, Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesiyle kavuştu.

Sosyal medya hesaplarından da sık sık aşk pozlarını paylaşan çift, romantik halleriyle dikkatleri üzerlerine çekiyor.

yasminssss

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü çiften çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

yiğitpoyraz

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yanağına kondurduğu aşk dolu öpücüğü paylaştı. Erbil'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Yiğit Poyraz
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