Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini elbisesiyle poz verdi! Göğüs dekoltesi ve yırtmaç detayı dikkat çekti

Cesur pozlarıyla magazin gündeminde adı sıklıkla geçen Yasmin Erbil bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü isme çok sayıda beğeni geldi.

YASMİN ERBİL MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Mini elbisesiyle ayna karşısında poz veren Yasmin Erbil'in beğeni topladı.

Instagram'da cesur paylaşımlarına devam eden Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde camdan çektiği pozunu 'Sanatsal' ifadesiyle paylaşmıştı.

Yasmin Erbil'in Instagram'da 313 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü isim göğüs dekolteli cesur pozlarına, sosyal medya hesabında yer veriyor.

26 yaşındaki Yasmin Erbil Özel Saint Benoit Fransız Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim aldı.





