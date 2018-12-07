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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 00:22 | Son Güncelleme

Uzun süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil yeni bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Yeşim Erbil 'Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor' dedi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in kendilerini duyduğunu ve anladığını söyleyen Erbil şu açıklamayı yaptı:

"Şu an pek çok hastanenin yoğun bakımlarının kapısında hastalarını bekleyenler vardır. Her gün güzel bir haber duymak umudu ile beklenir. Böyle haberleri veren tarafta oldum yıllarca sonra doğal olarak anne ve babamın haberini almayı bekledim. Hastalık her zaman yaş sıradı ile olmuyor. Akla gelmeyecek bir ev kazası ile de olabiliyor böyle. Benim ilk yeğenim ilk günden beri nöbette hastanede. Sanki babasının nefesi ile yaşıyor gibi. Sizler hep soruyorsunuz dua ediyorsunuz. Abim yıllarca evlerimizin içinde oldu ve çok sevildi. İnşallah bu sevgi selini anlatacağız ona.

Son durumla ilgili bilgileri de sizlere aktarayım. Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayırabilme egzersizleri yapılıyor. Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz.

Sezin zaten yarı doktor oldu hep başında. Yoğun bakım ekibi canla başla tedaviyi yapıyor. Böbrek kalp ile ilgili çok şükür sorun yok. Sabırla bekleyeceğiz. Abime ve tüm hastalara hayırlı şifalar diliyorum. Haydi abicim. Çok bekleyen var seni. Allah evlatlarına ve bize bağışlasın seni."

erbil

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