Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in pozlarına yorum yağdırdı!

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenme hazırlığı yaparken ayrılık kararını alan Mehmet Ali Erbil bu ilişkiye dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Erbil'in küçük kızıyla neredeyse aynı yaşta olan Ceylan ile ayrılık kararı alması gündem olmuştu.

"Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" diyen Erbil şimdi de kızının pozlarına yağdırdığı yorumlarla gündemde.

Sosyal medyada iddialı pozlar veren Yasmin Erbil yeni pozlarını paylaştı.

Yasmin Erbil'in babası bu sefer bu pozlara yorumsuz kalmadı ve arka arkaya "Aşkım, birtanem, güzel kızım" yorumlarında bulundu.



Erbil'in arka arkaya yağdırdığı bu pozları görenler "Kızının gönlünü alır gibi" yorumlarında bulundu.







