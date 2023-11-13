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Bir dönem 'Dünyanın en seksi kadını'ydı! Kate Upton son pozuyla dikkat çekti

13.11.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Erkek dergisi Maxim tarafından 2018 yılında “Dünyanın en seksi kadını” seçilen model Kate Upton sosyal medyayı oldukça az kullanıyor. Bir döneme damga vuran güzel model "Aylardır ilk kez topuklu giyiyorum" diyerek paylaştığı pozlarla hayranlarını mest etti.

ABD’li model Kate Upton 2017 yılında Amerikalı Beyzbol oyuncusu Justin Verlander ile dünya evine girdi. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan güzel model son pozuyla hayranlarının dikkatini çekti.

2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olan Kate Upton gözlerden uzak bir yaşam sürerken sosyal medyayı da çok az kullanıyor.

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Son olarak "Aylardır ilk kez topuklu giyiyorum, bu yüzden belgelemek zorunda kaldım" diyerek süper minisiyle pozlar veren güzel model hayranlarından tam not aldı.

Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı!

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Kızının doğumundan sonra tüm dikkatini ve zamanını kızına ayırmaya karar veren Kate Upton yıllara meydan okuyor.

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Kate Upton Model
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