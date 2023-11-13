Bir dönem 'Dünyanın en seksi kadını'ydı! Kate Upton son pozuyla dikkat çekti

ABD’li model Kate Upton 2017 yılında Amerikalı Beyzbol oyuncusu Justin Verlander ile dünya evine girdi. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan güzel model son pozuyla hayranlarının dikkatini çekti.

2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olan Kate Upton gözlerden uzak bir yaşam sürerken sosyal medyayı da çok az kullanıyor.

Son olarak "Aylardır ilk kez topuklu giyiyorum, bu yüzden belgelemek zorunda kaldım" diyerek süper minisiyle pozlar veren güzel model hayranlarından tam not aldı.

Kızının doğumundan sonra tüm dikkatini ve zamanını kızına ayırmaya karar veren Kate Upton yıllara meydan okuyor.









