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Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle gündem olmuştu! İmaj değiştiren Ece Ronay'ın son hali tartışma yarattı!

29.11.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karpuz isimli şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran TikTok fenomeni Ece Ronay imajında büyük bir değişikliğe gitti. Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle gündemden düşmeyen Ronay'ın son halini görenler tanıyamadı. Saçlarını bakır renge boyatıp, gri lens takan Ronay'ın dudağına yaptırdığı estetik müdahale de dikkatlerden kaçmadı. Yeni halini Instagram'dan paylaşan genç fenomenin yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle gündem olmuştu! İmaj değiştiren Ece Ronay'ın son hali tartışma yarattı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile davalık olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İmaj tazeleyen Ronay'ın yeni halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Saç rengini ve göz rengini değiştiren Ronay dudak dolgusu da yaptırdı. Son halini ''Canım böyle olsun istedi'' notuyla takipçilerinin beğenisine sunan ünlü fenomenin yeni hali beğenilmedi.

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TAMAMEN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz Ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile evlene ve Temmuz ayında ise oğlu Miran'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan 29 yaşındaki şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğum sonrası verdiği kilolarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fazla kilolarından kurtulan ve eski haline dönen Ece Ronay şimdi de saç rengini değiştirdi.

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Esmer güzeli Ronay, saçlarını kızıl renge boyattı ve gözlerine de açık mavi lens taktı.

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TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ronay'ın bir kısım takipçisi, 'eski halin daha güzeldi', 'çocuğun seni tanıyamayacak', 'çok abartı olmuş', 'tamamen değişmişsin', 'eski haline dön hemen', 'Ece bu kim', 'Ece'ye haber verin hesabı çalınmış', 'Bu sen olamazsın', 'Bir saç rengi insanı bu kadar mı değiştirir' derken, bir kısmı da ünlü fenomeni, Hürrem Sultan'a benzeterek, çok güzel olduğunu dile getirdi.

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