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Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırladı mı? Yasmin Erbil açıkladı

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ÜNLÜLER  | 14.01.2019 10:15 | Son Güncelleme

Uzun süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırladığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar üzerine Yasmin Erbil sinirlendi.

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırladı mı? Yasmin Erbil açıkladı

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in kazadan geçirmeden önce avukatına vasiyet hazırlattığı öne sürüldü.

Ünlü şovmenin ayrıca kazadan önce çocuklarıyla plan yaptığı sömestrde Bulgaristan’a gitmek için bilet aldığı iddia edildi.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil çıkan haberler hakkında konuştu. Yasmin Erbil'in yakın çevresine 'gerçek dışı' dediği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da, vasiyet haberlerini yalanladı.

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Yasmin Erbil, Instagram hesabının 'hikaye' bölümünde yaptığı paylaşıma, "Atmasyon haberler" notunu düştü.

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