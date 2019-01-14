Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırladı mı? Yasmin Erbil açıkladı

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in kazadan geçirmeden önce avukatına vasiyet hazırlattığı öne sürüldü.

Ünlü şovmenin ayrıca kazadan önce çocuklarıyla plan yaptığı sömestrde Bulgaristan’a gitmek için bilet aldığı iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil çıkan haberler hakkında konuştu. Yasmin Erbil'in yakın çevresine 'gerçek dışı' dediği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da, vasiyet haberlerini yalanladı.

Yasmin Erbil, Instagram hesabının 'hikaye' bölümünde yaptığı paylaşıma, "Atmasyon haberler" notunu düştü.

