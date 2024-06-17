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Mehmet Ali Erbil, Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Anonsu duyunca gözyaşlarına boğuldu

17.06.2024 16:33
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, Turnike yarışmasıyla ekranlara döndü. Programın başında kendisini anons eden dış sesin Vatan Şaşmaz’a ait olduğunu ifade eden Erbil, Şaşmaz’ın anonsu sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Ali Erbil, Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Anonsu duyunca gözyaşlarına boğuldu

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından olan Turnike, Kurban Bayramı ile birlikte ekranlara yeniden ‘merhaba’ dedi. ‘Ay ay ay ay’ ve ‘Amanın amanın’ sözleriyle stüdyoya giren Erbil, “Demek ki unutmamışsınız. Bugün çok özel çok güzel bir gün, mübarek bir gün. Türkiye’nin ilk yerli yarışma programı Turnike ile Kanal D ekranlarındayız” ifadelerini kullandı.

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DEDESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Erbil’in kızı Sezin Erbil’den olan torunu Elisa, ilk programda dedesine sürpriz yaptı. Dede torun stüdyoda dans etti.

Turnike’nin Bayram Özel bölümünün konukları, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Elif Karlı, Sibel Alaş, Metin Özülkü, Çelik, Ferda Anıl Yarkın ve Ümit Sayın oldu. Yarışma programında, Kapı Açtırma, Çağrışım, Evet-Hayır cevaplarıyla oynanan Kulaklık Oyun ve Final bölümü yer aldı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erbil, program süresince yarışmacıları ve izleyicileri güldürürken kendisi de zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Programın başında kendisini anons eden dış sesin Vatan Şaşmaz’a ait olduğunu anlatan Erbil, Şaşmaz’a rahmet dilerken gözleri yaşla doldu. Erbil, Ferda Anıl Yarkın’ın “Üzülme” şarkısına eşlik ederken de gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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