Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan sonra sıra ona geldi! Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı... Yurt dışından paylaşıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma hızla devam ediyor. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Survivor ve MasterChef gibi yarışmalarla ün kazanan Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi olan Yasin Obuz'un hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

YASA DIŞI SİTELERE YÖNLENDİRDİ

Soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram'da kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu öğrenildi. Söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık Yasin Obuz'un gözaltına alınmasına karar verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Adresine gidilen ancak adresinde bulunmayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı ortaya çıktı. Savcılık Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini talep etti.