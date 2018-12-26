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Mehmet Amca'dan hayran bırakan performans

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İLGİNÇ HABERLER  | 26.12.2018 21:40 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bursalı Mehmet Amca, performansıyla kendisine hayran bıraktı.

İlerleyen yaşına rağmen genç ruhundan hiçbir şey kaybetmeyen Bursalı Mehmet Amca performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet amca sosyal medya

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