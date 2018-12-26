Mehmet Amca'dan hayran bırakan performans

\u0130lerleyen ya\u015f\u0131na ra\u011fmen gen\u00e7 ruhundan hi\u00e7bir \u015fey kaybetmeyen Bursal\u0131 Mehmet Amca performans\u0131yla herkesi kendine hayran b\u0131rak\u0131yor. Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.PARTNERSeksi y\u0131lba\u015f\u0131 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131 ile soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131p \u00f6yle bir yere gitti ki...Usta muhabirlere ta\u015f \u00e7\u0131kartt\u0131\u0130n\u015faat i\u015f\u00e7isi yetene\u011fiyle b\u00fcy\u00fcledi
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