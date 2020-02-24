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Mehmet Aslantuğ, Bir Annenin Günahı dizisiyle ekrana dönüyor! İşte oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2020 22:28 | Son Güncelleme

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ile Özge Özberk'in olacağı "Bir Annenin Günahı" dizisine iki yeni isim daha katıldı. Deniz Barut ve Hafsanur Sancaktutan kadroya dahil oldu.

Mehmet Aslantuğ, Bir Annenin Günahı dizisiyle ekrana dönüyor! İşte oyuncu kadrosu

FOX'un Limon Film imzalı yeni iddialı dizisi "Bir Annenin Günahı"nın hazırlıkları sürüyor. Senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul'un yaptığı dizinin başrollerini Özge Özberk (Suna) ve Mehmet Aslantuğ'un (Sadri) canlandıracağı açıklanmıştı.

Genel yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yapacağı dizinin kadrosuna Deniz Barut ve Hafsanur Sancaktutan katıldı. Mert Yazıcıoğlu'na da teklif götürülen dizi Filipinler'de yayınlanan "A Mother's Guilt" dizisinin uyarlaması olacak.
Mehmet Aslantuğ (1)

MEHMET ASLANTUĞ YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman’ın oturacağı ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması olan dramada başarılı oyuncu, “Sadri” karakterine hayat verecek.

Mehmet Aslantuğ (2)

Çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak oyuncu, yine tüm dikkatleri üzerine toplayacak.

ÖZGE ÖZBERK, BİR ANNENİN GÜNAHI'NDA HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Bir Annenin Günahı'nda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak. Özge Özberk ise Suna adlı anne karakterine hayat verecek.
Özge Özberk

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Mehmet Aslantuğ, bir annenin günahı,

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