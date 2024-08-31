Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaptı! Kimse yakalayamadı

MYNET-Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Azum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında tek celsede bitirmişti.

Boşanmaları ile uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen ikiliden Azum Onan'ın geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

BODRUM'DA BAŞ BAŞA TATİL

Onan'ın gönlünü, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı söylenmişti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü çift bu yaz Bodrum'da baş başa tatil yaptı.

Gözlerden uzak olmayı başaran çifti tatil boyunca kimse yakalayamadı ve tek kare fotoğrafları çekilemedi. Mehmet Aslantuğ ise yaz boyu arkadaşlarıyla Bozcaada'da tatil yaptı.