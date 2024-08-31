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  4. Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaptı! Kimse yakalayamadı

Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaptı! Kimse yakalayamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 15:49
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Arzum Onan'ın geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı söylenen ünlü ismin yeni sevgilisiyle Bodrum'da birlikte tatil yaptıkları ortaya çıktı. Gözlerden uzak olmayı tercih eden ünlü çifti ise kimse yakalayamadı.

MYNET-Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Azum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında tek celsede bitirmişti.

Boşanmaları ile uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen ikiliden Azum Onan'ın geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

arzum mehmet

BODRUM'DA BAŞ BAŞA TATİL

Onan'ın gönlünü, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı söylenmişti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü çift bu yaz Bodrum'da baş başa tatil yaptı.

TATŞL

Gözlerden uzak olmayı başaran çifti tatil boyunca kimse yakalayamadı ve tek kare fotoğrafları çekilemedi. Mehmet Aslantuğ ise yaz boyu arkadaşlarıyla Bozcaada'da tatil yaptı.

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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