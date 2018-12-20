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Mehmet Aslantuğ'un dizisi Kardeş Çocukları'ndan ilk fragman yayınlandı

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ÜNLÜLER  | 20.12.2018 22:06 | Son Güncelleme

Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Star TV'nin dizisi Kardeş Çocukları'ndan ilk fragman yayınlandı. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un ünlü bir doktoru canlandırdığı Kardeş Çocukları’nın senaryosunu Sırma Yanık, yönetmenliğini ise Faruk Teber üstleniyor.

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardeş Çocukları'nın ilk fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Gold Film'in, yönetmenliğini Faruk Teber'in, senaristliğini Sırma Yanık'ın üstlendiği dizinin kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Murat Daltaban, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Furkan Andıç, Batuhan Ekşi ve Alara Turan yer alıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
Ümran ve Umay’ın Hayatlarının Sınavı... Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

YILLAR SONRA KESİŞEN HAYATLAR, BÜYÜK SIRLAR VE YÜZLEŞMELER
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.


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