Mehmet Aslantuğ'un itirafı gündem olmuştu! Arzum Onan'dan açıklama! "Mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı"

Boşanma davasına el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Aslantuğ bir paylaşıp yaparak eşiyle uzun süredir evlerinin ayrı olduğunu itiraf etti ve daha sonra da paylaşımı sildi.

27 yıllık evlilikleri tek celsede biten Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden Onan, verdiği röportajda evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Marie Claire dergisine kapak olan Onan, "Boşanma sürecinin bir nedeni yok" dedi.

Arzum Onan boşanma hakkında şu sözleri söyledi:

“Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok aslına bakarsanız. Oğlumuz Can’ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek.”



