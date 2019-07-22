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Mehmet Aslantuğ'un yeni işi belli oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinin sevilen oyuncusu Mehmet Aslantuğ, Beşiktaşlı eski yönetici Erol Obdan ile birlikte yeni bir işe atıldı.

Mehmet Aslantuğ'un yeni işi belli oldu

Kardeş Çocukları'nın sezon arasına girmesini fırsat bilen Mehmet Aslantuğ, yaz boyunca ailesiyle vakit geçirip hobilerini yapmaya devam ediyor. Ancak bir yandan da boş durmak istemeyen Aslantuğ, 'düve' (1-2 yaş arasındaki boğa) yetiştirmek için çiftlik kurdu.

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İzmir Karamürsel Yalakdere'de 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Mehmet Aslantuğ, bu işi ortağı Erol Obdan ile birlikte gerçekleştirecek. İkili, kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak. (İnternethaber.com)

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