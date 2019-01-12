SPOR

Mehmet Aurelio: Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Brezilya asıllı Türk eski milli futbolcu ve Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, TÜFAD'ın düzenlediği 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.

Mehmet Aurelio: Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Mehmet Aurelio, ''TÜFAD çok güzel organizasyon yaptı. Bütün hocalar buraya geliyor, çok mutluyuz'' dedi. Medipol Başakşehir'in iyi takım kurduğunu ifade eden Aurelio, ''Büyük ihtimalle böyle devam ederlerse şampiyonluk yaşayacaklar'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM''

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve ilk yarıyı 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye başarılar dileyen Aurelio, ''Şu anda durumları çok iyi değil ama başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.

''TRABZONSPOR'DA ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR''

Aurelio, Trabzonspor'da çok yetenekli oyuncular olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ''Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Bence kısa zamanda yurt dışına da gidebilirler. Gerçekten Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı çok yetenekli oyuncular.''

''MİLLİ TAKIMA BOL ŞANS DİLİYORUM''

A Milli Futbol Takımı'nın şu anda çok iyi gitmediğini ifade eden Mehmet Aurelio, ''Teknik direktörlüğünü Lucescu yapıyor. İnşallah toparlanacaklardır. Bol şanslar diliyorum'' dedi.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Başakşehir, Den Haag'ı rahat geçtiBaşakşehir, Den Haag'ı rahat geçti
Serdar Taşçı hayalini açıkladıSerdar Taşçı hayalini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet aurelio Spor Toto Süper Lig a milli futbol takımı başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcüyü yazdılar

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcüyü yazdılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Robinho'da mutlu son!

Robinho'da mutlu son!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Robinho transferi resmen açıklandı!

Robinho transferi resmen açıklandı!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aurelio: Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur

Aurelio'dan Başakşehir itirafı

Medipol Başakşehir 3 - 1 ADO Den Haag

Başakşehir, Den Haag'ı rahat geçti

Serdar Taşçı: Hayalimde her zaman Türkiye’de oynamak vardı

Serdar Taşçı hayalini açıkladı

Başakşehir 2 - 1 Kukesi

Başakşehir'den iyi prova

Alican Özfesli resmen Başakşehir'de

Başakşehir transferi açıkladı

Medipol Başakşehir Alican Özfesli ile ilgileniyor!

Başakşehir'den bir transfer daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.