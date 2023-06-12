Mehmet Büyükekşi'den A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz için açıklama! Takımın başında kalacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Ay-Yıldızlı takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

KUNTZ GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

A Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi, "Milli Takım'a yeni bir teknik direktör gelecek mi?" sorusu üzerine "Biz hocamızla devam ediyoruz. Bu konuda herhangi bir yorum yapmıyoruz çünkü çok önemli iki tane maç var ve hocamız görevinin başında. Bu maçların neticesi de son derece önemli. İnşallah bizim beklediğimiz sonuçları alırız ve yolumuz da aynı şekilde devam eder" diye konuştu.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Yeni sezonda görevine devam edip etmeyeceğini de açıklayan Büyükekşi, "Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Bu 1 yıllık çerçevede başka bir aday yoktu, Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirme konusunda aday olduk ve seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için herhangi bir aday çıkmadı şu ana kadar. 1 yıllık görevi aldık. Yeniden genel kurula gidiyoruz. Bütün kurumlarımız da 1 yıllıktı. Bizim genel kurulumuzla birlikte hepsinin görev süresi dolacak. Seçimden sonra tabloya göre karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



