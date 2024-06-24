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Mehmet Büyükekşi'den gündeme dair açıklama geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 14:06
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak sert ifadeler kullandı.

Mehmet Büyükekşi'den gündeme dair açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili konuştu.

"HOCAMIZA VE TAKIMIMIZA GÜVENİMİZ TAM!"

"Milli formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."

"KİMSE KİŞİSEL ÇIKARLARINA ALET EDEMEZ!"

"Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz."

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi euro 2024
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