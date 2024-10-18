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Mehmet Büyükekşi’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’na cevap!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 16:56
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendi dönemlerine dair yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Mehmet Büyükekşi’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’na cevap!

TFF eski Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçmiş dönemi kapsayan açıklamalarına tepki gösterdi. Asılsız iddiaların ortaya konulduğuna değinilen açıklamada, “TFF Başkanının medya aracılığıyla yönetim dönemimizi hedef alan asılsız iddiaları nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu mali tabloları finansal okur yazarlık uzmanlığı olan kişiler tarafından incelendiğinde gelir ve gider tablolarının usulüne uygun olarak düzenlendiği görülecektir. Yine de kamuoyuna gerçekleri sunmak adına aşağıdaki açıklamayı sunuyoruz.
Söz konusu asılsız iddialar, iki ana başlıkta sunulmuştur:

-Avrupa Şampiyonası sürecindeki TFF harcamaları
-TFF’nin borçlu gösterilmesi.

1- A Milli Takımımız, tarihinde ilk defa grup elemelerinden lider çıkarak katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, 16 yıl sonra çeyrek finale kadar yükselmiş; hazırlık sürecindeki ve turnuvadaki bütçesi, titizlikle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Anılan bütçe, Haziran ayı başında İtalya ve Polonya ile deplasmanda yapılan maçları ve 11 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’daki kamp ve turnuva süresince, milli takım kafilemizin ulaşım, konaklama, sağlık ve Devletimizin görevlendirmiş olduğu, A Milli Futbol Takımımızın güvenliğinden sorumlu emniyet ve güvenlik personeli maliyetlerini içermektedir.

Kamp tesisleri UEFA tarafından belirlenmiştir. Kamp maliyeti de yine UEFA tarafından, ülke federasyonlarından tahsil edilmiştir. Toplam maliyetin kalan gideri, sözleşmelerinden doğan hakları kapsamında sponsor temsilcileri, kulüp başkanları, spor camiası temsilcileri, görevli federasyon profesyonellerinin, ulaşım ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.

2- Sorumlu kişilerin, kamuoyunu haksız ithamlar ile yanıltmaması için bilinmesi gereken ilk gerçek şudur:
TFF, statüsü gereği borçlanamaz. Yasal olarak borçlanması mümkün değildir. Gelir üretir ve giderlerini karşılar. Mali genel kurullar, buna göre ibra edilir ve yönetimimiz ibra edilmiştir.

Dönemimizde; naklen yayın gelirleri yaklaşık iki kat; sponsor sayısı ve sponsor geliri 4 kat artırılmıştır.
TFF kaynakları, tamamen sportif amaçlarla TFF statüsüne uygun olarak ve hukuk müşavirliğinin hukuka uygun görüşü alınarak etkin ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.
Yukarıda arz ve izah edilen nedenler muvacehesinde; gerçeği çarpıtma amaçlı asılsız iddialar ve iftira süreci ile ilgili olarak her türlü hukuki yollara başvurulacaktır.
Eksik, yanlış ve asılsız iddialar üzerinden hakaret eden gerek tüzel gerekse özel kişiler de aynı şekilde hukuki süreçlerin muhatabı olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi İbrahim Hacıosmanoğlu
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