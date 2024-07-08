Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından geçmişti! Cenk Tosun'dan açıklama geldi

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından dolaştığı video ile ilgili "Bilinçli bir şey miydi, ne oldu o anda?" sorusu soruldu.
Konu ile ilgili Ekol TV'ye açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcu, "Hayır, bilinçli bir şey değildi. Benim ondan bir dakika önce zaten başkan ile bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye." ifadelerini kullandı.