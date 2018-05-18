Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı

Mehmet Demirkol, Başakşehirli Arda Turan`ın 16 maç cezasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İşte Mehmet Demirkol'un Arda Turan sözleri:
"16 maçlık ceza indirilebilir mi, bilmiyorum. Tahkim açıklayacak. Bence indirilemez. Zaten tabandan verildi cezalar. Büyük bir takımda böyle bir ceza veremezlerdi. Arkanda kitle olması başka bir şey. Camiası olsa veremezsin. Arda'nın arkasında kitle yok.
"İSVEÇ'E GİDECEK"
Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor. 'Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var. Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."
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