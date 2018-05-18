SPOR

Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2018 08:55 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Sivasspor maçında hakemlere yönelik hareketleri nedeniyle 16 maç ceza alan Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın İsveç'e transfer olacağını iddia etti.

Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı

Mehmet Demirkol, Başakşehirli Arda Turan`ın 16 maç cezasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un Arda Turan sözleri:

"16 maçlık ceza indirilebilir mi, bilmiyorum. Tahkim açıklayacak. Bence indirilemez. Zaten tabandan verildi cezalar. Büyük bir takımda böyle bir ceza veremezlerdi. Arkanda kitle olması başka bir şey. Camiası olsa veremezsin. Arda'nın arkasında kitle yok.

"İSVEÇ'E GİDECEK"
Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor. 'Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var. Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."

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mehmet demirkol arda turan başakşehir isveç

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Takım
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
gayet akılcı bir çözüm.. göteborga gider bu kesin..
Orada kalsa da olur.
Dalkurd’a gidebilir.
Madagaskar kento takımına anca gider
Serhan Demir'e katılıyorum. Göteborg ta çeksin cezasını... Ha gelmezse de hayır demez bu ülke insanı...
Adam olamadıktan sonra; nereye giderse gitsin.''Ben sporcunun,atik çevik ve aynı zaman da AHLAKLISINI severim''Çok değerli olan bu sözü her gün, sabah,akşam hatta yatarken en az 3 kez okumasını ve ne anlama geldiğini öğrendiği gün gerçek bir sporcu olacaktır.
bu ego ile zaten TR de artık top kosturamaz yarın öbürgün terim gibi bir bela olur milliye
sahtekarın düzeni de sahtekar
gözümüzden ırak olsun da nereye giderse gitsin sporcunun yüz karası.
defol git..nereye gidersen git...simarik herif...sporculukla alakası bile yok
ülke futboluna yazık değil mi şimdi. seni severek dinliyordum. bel para etmezmişsin arda gibi bir futbol nankörünü savunuyorsun. futbol olmasa arda şimdi bayrampaşada hamaldı be.
defolsun
emre de gitse onla beraber şahane olur:)
the end
Merhaba Dışarıda oynayarak içerde ki cezadan kurtulamamalı, Türkiye sınırlarını terk ettiğinde burda almış olduğu ceza baki kalmalı
sagdan gitsin bence.....futbolu, efendiligi parayı bulunca bitmiş nereye giderse gitsin.
Bencede İsveç e gitsin,Zlatan İbrahimoviç,yanlarına Balotelli yi ver buyru mahşerin üç atlısı,yada bermuda şeytan üçgeni. iİsveç futbolunda, hem Zlatan dan biraz karate,kungfu,tekvando dersleri alır. Hakeme uçan tekme nasıl atılır adoo cat nasıl yapılır öğrensin çocuk. Yani hakikaten türk futbolu için büyük kayıp kolay yetişmiyor bu oyuncular, ama kendi elleriyle kendilerini yakıyorlar.
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