Fatih Portakal'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi için çok sert sözler: Atatürk'ü pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar büyük tepki çekti. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal da çok sert ifadelerle yaşananları eleştirdi.

Portakal, "Bu pankartla çıkılmasına izin verilmezse tam bir rezalet. Yurtta sulh cihanda sulh. Atatürk'ün dünyaya bıraktığı en veciz sözlerinden biri budur. Gerçekten bu pankartla çıkılmasına izin verilmediyse onlara da lanet olsun. Suudi Arabistan'da yaşananlar tam bir rezalet. Benim anladığım şu. İstiklal Marşı'ndan da bir fırtına kopmuş, bilmediğimiz çok şey var. " dedi.

Portakal, " Atatürk'ün ismi pazarlık malzemesi yapıldıysa o pankart pazarlık konusu yapıldıysa lanetliyorum sizi" ifadelerini kullandı.





