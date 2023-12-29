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Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

29.12.2023 21:05 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe kupası öncesi yaşanan kriz ülke gündemine oturdu. Takımlar yurda dönüş kararı aldı. Yaşananların ardından Ekonomist Özgür Demirtaş yaptığı bir paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Türkiye, Suudi Arabistan'daki krizi konuşuyor. Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk'le aldığı skandal karar Türk kamuoyunda en çok konuşulan konu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe küstah talebe karşı çıkarak yurda dönme kararı aldı.

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DEMİRTAŞ İKİ İHTİMAL SUNDU

Sosyal medyayı aktif kullanan ve güncel konularla ilgili görüşleri yakından takip edilen ekonomist Özgür Demirtaş olayların başında, "Çatır Çatır Atatürk posterini kabul edecekler. Ya da GS ve FB yurda dönecek." paylaşımı yaptı.

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KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bazı kullanıcılar bu paylaşımından dolayı Özgür Demirtaş'a tepki gösterdi. "Yine patladın. Alanın olmayan işlere karışma!" ve "Zaten özgür Demirtaş dediyse gerçekleşme ihtimali yok oyna devam" paylaşımları yapıldı.

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TAKIMLAR DÖNÜŞ KARARI ALINCA...

Kriz daha büyüdü ve ilerleyen dakikalardan takımlarımız yurda dönüş kararı alındı. Bunun ardından Demirtaş kendini eleştirenlere tepki gösterdi. Bir kullanıcıya, "N'oldu Fatih" yazan Demirtaş, başka bir kullanıcıya da, "N’oldu? Nerde Patlamışım?" yanıtları verdi.

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Suudi Arabistan Özgür Demirtaş
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