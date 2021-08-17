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Mehmet Demirkol, canlı yayında transferi açıkladı

17.08.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü gazeteci Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin forvet transferi ile alakalı çarpıcı bir iddiada bulundu.

Mehmet Demirkol, canlı yayında transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçının ardından transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler; Serdar Dursun'un Adana Demirspor maçında sakatlanması sonrası harekete geçti. Fenerbahçe'nin forvet transferini açıklayacağı günü Mehmet Demirkol duyurdu.

YARIN AÇIKLANIYOR

Mehmet Demirkol, "Yarın, Fenerbahçe'den bir santrafor açıklaması gelecek galiba. Spekülasyon yapmayayım, Bakambu ve Sörloth'tan daha değişik bir isim duydum." dedi.

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DEMBELE İÇİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Dembele'nin kiralık transferi için Lyon ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, 25 yaşındaki Fransız golcüyü satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istiyor; Lyon ise, Dembele'yi bonservis bedeli ile elden çıkartmayı planlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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